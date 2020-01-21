«أمانة الرياض» تغلق ملحمة فيديو الديدان

علي القحطاني(صدى):

أغلقت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض ملحمة بحي العوالي، وثق مقطع فيديو بيعها لحوم فاسدة تحتوي على ديدان.

وأوضحت الأمانة أن الملحمة ارتكبت مخالفات، أبرزها لحوم مجهولة المصدر في بيئة افتقرت لأدنى الاشتراطات البلدية، وتديرها عمالة بدون شهادات صحية.

وأضافت أنه تم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

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