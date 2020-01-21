قرارات سرية.. آلية «العدل» لمحاسبة القضاه في المملكة
أثار قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإنهاء خدمة قاضييًن مؤخراً بسبب تراكم القضايا لديهم وعدم تسبيب الأحكام على الوجه المطلوب ، التساؤل حول آلية محاسبة القضاه في المملكة .
وأكدت مصادر عدلية أن النظام في المملكة يعاقب المخالفين والمقصرين من القضاه بالتأديب والفصل والتوقيف وأنه لا سلطة أعلى من تحقيق العدالة .
وأشارت أن قرارت المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاه وتأديبهم سرية ، ويكون من خلال دائرة تشكل من 3 قضاه متفرغين يصدر قرارها بالأغلبية ولا يتوجب نفاذها إلا بعد موافقة المجلس .
أما الدعوى التأديبيه فتكون أمام دائرة التأديب وبطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقراره الشخصي أو بناء على إقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، وذلك بعد تحقيق جزائي أو إداري يقوم به قاضي استئناف ، على أن تشتمل صحيفة الدعوى الأدلة المؤيدة .
كما أكدت أن هناك ضوابط للتأديب ، وحالات معينة لإناء الخدمة أبرزها حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية 3 مرات متتالي ، أو لأسباب تأديبية ،بجانب الاسباب الطبيعية كالعجز عن العمل أو الوفاه ، أو بلوغ سن السبعين ، وغيرها من هذا القبيل .
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