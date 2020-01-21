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الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل
الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :ـ
( بيان من الديوان الملكي )
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6937 ] نشر منذ 27 دقيقة

ربنا يرحمه

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