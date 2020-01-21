إيران تفشل في تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

طهران(صدى):

فشلت إيران في تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها “الحرس الثوري” بصاروخ فوق طهران مطلع يناير الجاري.

وقال هيئة الطيران المدني في إيران، أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قُتل كان مَن كان على متنها وعددهم 176 شخصاً.

وأضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها لم تتلقَ رداً إيجابياً حتى الآن.

ويصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليم الصندوقين الأسودين، فيما تقول طهران إنها تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.