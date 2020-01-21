انتر ميلان يقترب من ضم إريكسن ونجم تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن نادي إنترميلان الإيطالي يسعى لضم نجم توتنهام هوتسبير ” لكريستيان إريكسن ” ، بجانب نجم تشيلسي فيكتور موسيس خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالي .

وأكدت أن إدارة إنتر ميلان قدمت بالفعل عرض على “إريكسن ” بينما توصلت لإتفاق مبدئي مع ” موسيس ” ، مشيرة إلى أنها لا يمكنها الإنتظار كثيراً للحصول على خدمات أريكسون الذي بات محط تنافس كبير من الأندية .

ووافق النادي على الشروط الشخصية التي يعتقد أن تصل إلى 10 ملايين يورو لكل موسم بينما يريد توتنهام 20 مليون يورو للاستغناء عن خدماته الآن .

أما موسيس فوصلت معه لإتفاق نبدئي بالإنتقال على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 10 ملايين يورو بعد نهاية إعارته إلى فناربخشة التركي .