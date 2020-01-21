الشؤون الإسلامية تنظم ملتقى «الهدى النسائي» بمدينة الرياض

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد ملتقى “الهدى النسائي”، خلال الفترة من الثلاثين من جمادى الأولى حتى الثاني من جمادى الأخرة 1441هـ، في قاعة المرسلات بحي المرسلات في الرياض، بمشاركة عدد من الداعيات والمختصات في مجال الأمن الفكري.

ويستهدف الملتقى أكثر من “1800” مشاركة يمثلن الداعيات المتعاونات والمشرفات وعامة الحضور المتوقع من النساء.

ويتضمن الملتقى إقامة محاضرات وندوات علمية مؤصلة تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ، وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية، وتوثيق الصلة بين المجتمع النسائي من خلال ملتقيات منتظمة ومستويات علمية متفاوتة تحتضن فئات المجتمع كافة.

وينطلق الملتقى يوم السبت بندوتين علميتين الأولى بعنوان: (أعظم الحقوق ) تقدمها كل من الأستاذة لمياء القزلان، والأستاذة منيرة آل الشيخ، والثانية بعنوان (الظلم العظيم) تقدمها كل من الدكتورة غزيل الدوسري، والأستاذة هيفاء الرشيد,وفي يوم الأحد تقام ندوتين علميتين الأولى بعنوان: (شركيات معاصرة), تقدمها كل من الأستاذة مزنة الحضيف, والأستاذة عائشة القحطاني, والثانية بعنوان (سفينة النجاة) تقدمها كل من الدكتورة نبيلة الحليبة، والأستاذة إيمان الشلفان،وفي يوم الأثنين تقام ندوتين علميتين الأولى بعنوان: (مضلات الفتن), تقدمها كل من الأستاذة جيهان السراج, والأستاذة تهاني الشمري, والثانية بعنوان (قضايا فكرية) تقدمها كل من الدكتورة سلطانة آل الشيخ، والأستاذة لمياء القزلان.

ويصاحب الملتقى مسابقة علمية في كتاب الإرشاد للشيخ صالح الفوزان، ومعرض علمي ومنتدى خاص بالفتيات يضم عدداً من المواضيع العلمية والحورات الهادفة ومسابقات مختلفة، ويتم توزيع عدد كبير من الجوائز على المشاركين الفائزين بالمسابقات.

وتأتي إقامة هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها الوزارة في إطار تفعيل مشاركة الداعيات المؤهلات؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة.