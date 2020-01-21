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مطالب بإلزام محال الذهب بتسجيل بيانات المشتري

مطالب بإلزام محال الذهب بتسجيل بيانات المشتري
سعيد العجل(صدى):

طالب متعاملون في سوق الذهب بضرورة إلزام محال المشغولات الذهبية والمجوهرات بتسجيل بيانات المشتري على غرار الإجراءات المتبعة في حال البيع .

وأطلق المتعاملون والمستهلكون هاشتاق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحت عنوان ” بيانات المشتري مطلب ” ، أكدوا فيه أن هذا الإجراء ضرورياً خاصة ً إذا تجاوز مبلغ الشراء 5 آلاف ريال ، وذلك من خلال تسجيل هوية المشتري وجميع الببيانات الضرورية عنه ، وكذلك تحديد جرامات الذهب التي اشتراها وتاريخ الشراء والسعر عند الشراء .

كما أكدوا أن هذا المطلب يحفظ حقوق المستهلكين ، ويقلل من عمليات الإحتيال في سوق الذهب ، إذ لا يُطالب المشتري بإبراز هويته عند الشراء رغم إحتمال حصوله على مبلغ الشراء بطرق غير شرعية مما يساعد على تصريف الأموال المنهوبة .

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب محلياً سجلت اليوم 187.7 ريال للجرام عيار 24 ، و172.1 ريال للجرام عيار 22 ، و 164.3للجرام عيار 21 ، و140.8 ريال للجرام عيار 18 .مطالب بإلزام محال الذهب بتسجيل بيانات المشتري


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