الفنان عبد الله السدحان: وصفي للدراما السعودية بـ «الجمعية» بسبب الأعداد الكبيرة

أميرة خالد(صدى):

قال الفنان السعودي عبد الله السدحان، إنه قام بعمل مقارنة بين الطريقة التي يتم بها إنتاج العمل الفني بالكويت والسعودية، وجد أن في الدراما الكويتية تعمل تقريبا بنصف الأعداد التي تستهلكها السعودية، وهو ما يوفر الكثير من الاموال والجهود التي تضيع دون جدوى.

وأوضح في لقاء تلفزيوني أن وصفه للدراما السعودية بأنها جمعية، بسبب أن العمل الدرامي تشارك فيه أعداد كبيرة سواء من الجانب الفني أو الإنتاجي، وهو ما يحتاج إلى ميزانيات ضخمة دون وجود داعي، فضلا عن أن كثرة الأشخاص تعطل أكثر ما تساعد.

وأضاف السدحان أن الدراما الكويتية تتميز بالاحترافية أي أنها لا تحتاج لكل هذا العدد من أجل تقديم عمل درامي مميز.، مؤكداً أنها شيء رائع وارض خصبة لتقديم أعمال ومسلسلات من خلال التسهيلات الموجودة من خلال وجود الشباب وشركات الانتاج المميزة والمحترفة التي تمكنهم من تقديم عمل فني رائع ومميز.