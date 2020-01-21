ضاحي خلفان: ترامب أفضل رئيس أمريكي في التاريخ

أبوظبي(صدى):

علق نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، على المضي قدما في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق، أن دونالد ترامب أفضل رئيس عرفته الولايات المتحدة.

وقال خلفان: إذا عزل الرئيس الأمريكي ترامب فسيكون قد عزل أفضل رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي متهم بإساءة استخدام منصبه، بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعرقلة عمل الكونجرس في تحقيقه في القضية، فيما ينفي الرئيس ارتكاب أي مخالفات.

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