تعليق «الغذاء والدواء» على ديدان أنبوب تنفس مريضة

علي القحطاني(صدى):

على خلفية واقعة خروج ديدان من أنبوب جهاز تنفس مريضة متوفاة دماغيًا في جدة، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن الجهاز التنفسي الصناعي يجب أن يكون حاصلاً على المواصفات القياسية.

وأكدت على أن الجهاز يكون حاصلاً على إذن بالتسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكانت مصادر بمديرية الشؤون الصحية بجدة، توصلت إلى أن السبب في وفاة المريضة، هو يرقات الكيسة المذنبة، وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي والعضلات.

يذكر أن صحة جدة قد أكدت أن الفريق الطبي رصد خروج الدود من جهاز التنفس، وجرى إرسال عينة للمختبر لمعرفة الأسباب الطبية حول ظهورها.

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