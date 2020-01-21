خلاف حول الأفضل رياضيًا ينتهي بقتل موظف لصديقة بـ «لكمة»

مكسيكو(صدى):

لقي رجل مصرعه على يد صديقه مكسيكي الجنسية، في دبي، وذلك إثر خلاف بينهما حول الأفضل منهما في العمل وممارسة الرياضة.

ووجه المتهم لكمة إلى يمين أسفل رأس زميله فسبب له نزيفاً داخلياً، وكدمات في مقدم الرأس والحاجب الأيسر والأنف، وكسراً بالعظم متسبباً في وفاته.

وجاء ذلك خلال نقاش بين المتهم والمجني عليه حول الأفضل منهما في العمل وممارسة الرياضة، واحتد النقاش وحدث تلاسن بالكلام بينهما ثم تشاجر، إلى أن انتهى الأمر بوفاة المجني عليه.