معضولة خمسينية تحصل على حق تزويج نفسها

نايف السالم(صدى):

انتصرت محكمة الأحوال الشخصية بالدمام، لسيدة خمسينية،حيث حكمت لها بتزويج نفسها بعد أن أثبتت للمحكمة تعرّضها للعضل على يد أحد أبنائها.

وكانت السيدة قد تقدمت دعوى عضل ضد ابنها، أوضحت خلالها منعها من حقها في الزواج بعد أن تقدم لها رجل.

وثبت لدى دائرة الأحوال الشخصية وقوع العضل على السيدة من ابنها، وحكم لها بنقل ولاية التزويج إليها لتزوج نفسها من الخاطب.

وتسلم الابن صك الحكم لتقديم الاعتراض بطلب المرافعة أو التدقيق لدى محكمة الاستئناف، مانحة إياه حق الاستئناف والاعتراض خلال 30 يوما من إصدار الحكم.