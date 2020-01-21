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موعد بدء تدريس الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي

موعد بدء تدريس الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي
عادل الحربي(صدى):

صرح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بأنه سيتم تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي بدءا من العام بعد المقبل.

وأكد الوزير أن تدريس الإنجليزية في سن مبكرة من ضمن المشاريع التي تدرسها الوزارة، مشيرا إلى أن فريقاً متخصصاً تشكّل لدراسة الأمر وعمل المقارنات بالتنسيق مع عدد من الجامعات.

وبخصوص تدريس الموسيقى والمسرح ضمن المنهج بالمدارس، قال الوزير إن المسرح والفنون موجودتان في الأصل كنشاط ثقافي في جميع المدارس.

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