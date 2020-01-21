الكشف عن هوية خليفة البغدادي

وكالات(صدى):

كشفت مصادر استخبارية لصحيفة الجارديان البريطانية، أن الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي أبو ابراهيم الهاشمي القرشي، هو في الواقع أحد مؤسّسي التنظيم الإرهابي ومن كبار منظّريه العقائديين واسمه الحقيقي -أمير محمّد عبد الرحمن المولى الصلبي-.

والقرشي هوخليفة أبو بكر البغدادي، الهالك إثر غارة أمريكية في سوريا في نهاية أكتوبر الماضي.

ويتحدّر من الأقليّة التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.

والمولى الذي تخرّج وفق المصدر نفسه من جامعة الموصل كانت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شنّها تنظيم داعش بحق الأقليّة الإيزيدية في العراق في 2014.