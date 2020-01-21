طفلان يبقيان في ثلاجة مستشفى الباحة منذ رمضان في انتظار تقارير الوفاة!

إبراهيم الزهراني(صدى):

في واقعة لم يتم التوصل لحلها حتى الآن، لازال توأم مصري باق في ثلاجة مستشفى الباحة، بعد وفاتهما في شهر رمضان الماضي، حيث يتهم الأب المستشفى بالتسبب في وفاتهما.

وأوضحت أسرة الطفلين أنهما بقيا لمدة 40 يومًا في حضانة المستشفى، حيث وُلدا في شهرهما السابع، وتحسنت حالتاهما بشكل ملحوظ حتى وصلا للرضاعة الطبيعية بشكل كامل.

وأشارت إلى أن حالتهما انتكست وتوفى أحدهما ثم لحقه الآخر بعد 4 أيام، ولا يزالان في ثلاجة المستشفى حتى اليوم وسط مطالبة الأب بمبلغ 248 ألف ريال قيمة بقائهما في الحضانة.

ويتهم الأب المستشفى ببكتيريا، تسببت في وفاتهما، وطالب بالطب الشرعي، وتقارير الوفاة التي لم يتمكن منها حتى الآن.