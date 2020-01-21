أب يقتل طفلته بسبب ضياع «جوربها»!

القاهرة(صدى):

تجرد أب مصري من إنسانيته، إذ انهال بالضرب على طفلته، حتى الموت بسبب ضياع جوربها.

وتلقت الشرطة بلاغا من مستشفى حكومي يفيد بوصول طفلة في عمر الزهور مصابة بنزيف بالمخ ، ووجود آثار اعتداء بالضرب على جسدها.

وبالتحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الجريمة، واعترف بفعلته مقرًا بأنه لم يقصد قتلها بل تهذيبها بسبب ضياع «شرابها».

وأفاد الأب المجرم بأنه فوجئى بوفاة الطفلة إثر تعرضها للتعنيف والضرب المبرح.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيق.