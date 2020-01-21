بالفيديو.. حديث «ودي» بين أمير الرياض والإعلامي أبو حيمد

حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن حديث ودي بين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، والمذيع عادل أبو حيمد؛ حيث أكد الأخير أنه كل مرة يلتقي فيها بأمير الرياض يحظى بكلمات طيبة مشجعة.

وقال الأمير فيصل بن بندر، في رده على أبو حيمد بأنه سعيد برؤية الإعلامي في كل مناسبة؛ لافتًا إلى أنه يعتبر مذيع الإمارة الأول، راجيًا له التوفيق الدائم في حياته؛ حيث بدأ حياته الإعلامية منذ عام 2000 من خلال الإذاعة السعودية.

وتولى أبو حيمد تقديم العديد من البرامج ونشرات الأخبار، ثم انتقل إلى التلفزيون السعودي للعمل في قناة الإخبارية كمقدم لنشرات الأخبار الرئيسية والبرامج الاجتماعية والسياسية، كما شارك في التغطيات الإعلامية مع خادم الحرمين الشريفين ضمن الوفود الرسمية في الخارج، والمشاركة في تغطية الأحداث الأمنية داخل المملكة.