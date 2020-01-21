صورة نادرة تجمع خادم الحرمين بالملك فهد والملك عبدالله رحمهما الله

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة نادرة الملك فهد والملك عبدالله والأمير سلطان رحمهم الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عام ١٣٩٦هـ / (١٩٧٦م) في روضة الخفس خارج مدينة الرياض.

وظهر في الصورة والتي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز، الملك فهد بن عبدالعزيز وعلى يمينه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.