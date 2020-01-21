ثعبان يفاجئ سيدة في حمام منزلها

لندن(صدى):

فوجئت سيدة في مدينة بيركنهيد الإنجليزية؛ بثعبان عملاق بطول 8 أقدام داخل حمام منزلها؛ حيث هرع رجال الشرطة إلى شقتها في الطابق الأول.

وأوضحت الشرطة، أن طول الثعبان بين ستة وثمانية أقدام حيث كان يلف نفسه حول حوض الحمام ما أصاب الضباط بالدهشة فور وصولهم إلى منزل السيدة المصدومة، بينما يعد الثعبان غير سام.

وأقدمت الشرطة، عقب ذلك على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيواء الثعبان بشكل مؤقت في مرفق إنقاذ الحيوانات الأليفة المحلي.