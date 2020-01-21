جدل كبير بسبب «قبلة» رونالدو لـ «ديبالا»

ماجد محمد(صدى):

أثار احتفال نجمي يوفنتوس الإيطالي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا بالهدف الثاني في مرمى بارما في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف، أمس ألأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الجدل.

وتسبب الاحتفال في سخرية وجدل كبيرين؛ حيث توجه رونالدو نحو المدرجات بعد تسجيله الهدف الثاني وانضم إليه زميله ديبالا الذي مرر له الكرة، وتعانق اللاعبان وتبادلا قبلة؛ أثارت جدل موقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أنه انفرد رونالدو (34 عاما) بالمركز الثاني في صدارة هدافي الموسم الحالي “للكالتشيو” برصيد 16، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.