بالفيديو.. فتاة لم تقص شعرها لمدة 11 عاما

نيودلهي(صدى):

تمكنت فتاة هندية تدعى ”نيلانشي باتيل“، وتبلغ من العمر 17 عاما، على لقبها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول شعر في العالم، حيث يبلغ طوله 190 سنتيمترا.

ونالت الفتاة المراهقة، الشهادة الجديدة لسنة 2019 من موسوعة غينيس، بعدما حسّنت رقمها القياسي السابق البالغ 170,5 سنتميترا والذي حققته في شهر ديسمبر من عام 2018.

وأعرب والدها فخرا بإنجاز ابنته، معتبرا أن هذا الرقم القياسي يمنحها شهرة عالمية بعدما كانت معروفة في الأوساط المحلية.

ولقبها زملاء الدراسة بـ“رابونزل“ نسبة إلى أميرة معروفة بشعرها الطويل في إحدى قصص الأخوين غريم، لم تدخل أي صالون للشعر منذ 11 عاما.