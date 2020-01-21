«‏فيديو نادر» .. زيارة 9 أمراء من أبناء الملك سعود للمتحف المصري بالقاهرة

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نادرة لزيارة تسعة أمراء من أنجال الملك سعود- رحمه الله- للعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت الزيارة تلبية لدعوة من الرئيس المصري الرحل جمال عبدالناصر؛ فيما أثناء الزيارة قام الأمراء بالإطلاع على المتحف المصري في القاهرة.

واستقبل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، الأمراء التسعة؛ فيما يظهر الأمير عبدالرحمن بن سعود في الثانية ١٥ من مقطع الفيديو النادر.