بالفيديو.. أمير الباحة يتوقف بجوار «كشك» بعقبة الباحة ويطلب «الشاي»

إبراهيم الزهراني(صدى):

أظهر مقطع فيديو توقف أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، بجانب أحد “أكشاك” بيع الشاي في عقبة الباحة.

وظهر أمير الباحة في الفيديو وهو يطلب الشاي، وانتظر لحين تجهيزه ثم دفع قيمة “كوب الشاي” للطفل، وذلك أثناء توجه أمير الباحة لمحافظة المخواة، لافتتاح مهرجان الربيع، وأثناء انتظار أمير الباحة صادف وجود مواطن بالموقع الذي استأذن الأمير بتوثيق “اللحظة الجميلة”.

وقال أمير الباحة لـ “صاحب الشاي”: ماذا تحتاجون؟ ومضيفًا: “أي شيء تبونه حاضرين، أنتم عيالي الصغير إبن ، والكبير أب”.