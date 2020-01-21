حالتين لإعادة جدولة مديونيات المستفيدين من القروض الشخصية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، أمس الاثنين، أن هناك حالتين يحق فيهما للمستفيدين من التمويل الشخصي من البنوك إعادة جدولة مديونياتهم.

وأكدت ” ساما ” أنه يحق للمستفيد التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية في حال تغيرت ظروفه “بشكل إجباري”، مثل العجز عن العمل بشكل كلي أو جزئي، وذلك دون منحه تمويلا جديدا ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.

وأشارت إلى أن في حال تغيرت ظروف المستفيد من التمويل الشخصي ” بشكل اختياري “، مثل التقاعد المبكر، فإنه يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية، ولكن يحق لجهة التمويل احتساب كلفة أجل دون أي رسوم إضافية.