بالفيديو.. الهلال لـ«اتحاد الكرة»: نلعب ضد الخصم والڨار

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي ‎الهلال رفعت خطابًا إلى اتحاد كرة القدم؛ يفيد بأن الزعيم أصبح يلعب ضد الفريق المنافس وتقنية الفيديو «الڨار».

وأوضح «الفراج» خلال برنامجه «الدوري مع وليد» على فضائية «SBC»أن إدارة الهلال أعدت خطابًا لاتحاد الكرة يتضمن لقطات من مباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تشمل تعرضه للظلم بسبب تقنية الفيديو.

‏⁩⁧‎ومن جانبه، قال تريساكو، رئيس لجنة الحكام السعودية: «الجماهير لا تعلم أن هناك 14 دولة فقط تستخدم الفار و7 دول فقط هي المتاحة لنا.. على النادي الذي يرغب بالحكم الأجنبي مخاطبتنا قبل المباراة بأسبوعين.. برأيي الشخصي أن الحكم السعودي أفضل أداءًا من الحكم الأجنبي».