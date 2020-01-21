حساب المواطن يوضح معنى العائل في البرنامج

علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، ماذا يعني العائل في البرنامج، وذلك ردًا على سؤال مستفيد.

ورد حساب المواطن قائلا : إن العائل هو رب الأسرة (ذكرًا أو أنثى) الذي لديه تابعون من الدرجة الأولى (كالزوج والزوجة والأبناء) أو معالون له حق ولايتهم أو احتضانهم قانونيًّا كالوالدين والإخوة والتابع المعال.

ويذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنق