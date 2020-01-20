اكثر من 1303900 استفادوا من خدمات الرعاية الصحية الأولية بصحة بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

قالت صحة بيشة … أن مراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة لها بلغ عددها 72مركز صحي وهي موزعة علي 4 محافظات وهي محافظة بيشة- بلقرن – تثليث – الامواه . وصدر عن الصحة العامة احصائية بعدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الاولية خلال العام الماضي ​2019م .

حيث بلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية 1052391 مراجع .وبلغ عدد من راجعوا عيادات الاسنان 51982 مراجع واستقبلت عيادات الحوامل 12473 مراجعه .فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 68207 طفل .

وبلغ عدد المستفيدون من خدمات اخري 118850 مراجع .ويوجد عدد 9 من المراكز الصحية تعمل بنظام المركز المناوب وهي :المركز المناوب ببيشة – النقيع -الحازمي -جنوب المدينة ببيشة – صمخ – مركز صحي بني عمرو -الامواه – البشائر – سبت العلايا وقد بلغ عدد المراجعين في المراكز المناوبة 223295 مراجع .