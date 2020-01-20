أمير منطقة الباحة يفتح فعاليات مهرجان ربيعنا تراث

إبراهيم الزهراني(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة فعاليات مهرجان ربيعنا تراث بمحافظة المخواة مساء اليوم الأثنين الموافق 1441/5/25 هـ والذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة و أمانة المنطقة بمقر سوق الثلاثاء الشعبي بالمخواة

وقد دشن سموه عدداً من الأركان والمعارض المصاحبة للمهرجان التي تنوعت مابين التراثية والثقافية والفنية والأسر المنتجة واستعراضات للخيول العربية الأصيلة .

واستمع سموه الى شرح تفصيلي لأركان المهرجان ومايقدمه للزوار وللمشاركين والتي بلغ عددها ٢١ ركناً مشاركاً

ويأتي اهتمامه -حفطه الله-

بهذا المهرجان المصاحب لفعاليات ربيع الباحة ٤١ استمراراً لدعمه اللامحدود لكل الأنشطة الشبابية في مختلف المجالات

وأشار حازم ظهران رئيس المجلس ان مايحظى به المجلس من دعم صاحب السمو حافز لكل أعضاء شباب المجلس لتقديم المزيد من الأعمال التي تهتم بفئة الشباب منوهاً إلى أن المهرجان متاح لكل الزوار وبالمجان حضوراً ومشاركة ويأتي هذا الأمر وفقاً لتوجيهات سموه مرحباً بالجميع في المهرجان والذي سيستمر لمدة ٧ أيام من تاريخه بإذن الله تعالى.