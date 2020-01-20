150 ألف شهادة تحمُّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة الإسكان، أكثر من 150 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية، منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019؛ حيث تم إصدار 113,989 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار 22,985 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13,721 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية؛ فيما تهدف المبادرة إلى مساعدة المواطن على تملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول؛ حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال.