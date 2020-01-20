بالفيديو.. وزير التعليم: لم يكن أمامنا سوى 4 أشهر لتعديل المناهج

نايف السالم(صدى):

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، أنه لم يكن أمام الوزارة سوى 4 أشهر فقط لتعديل المناهج وطباعة الكتب، لكنها استطاعت النجاح في هذا التحدي؛ لافتًا إلى أن تطوير المناهج ضرورة لأن ما نحتاجه في المستقبل أصبح مختلفا عما كنا نحتاجه منذ 20 عاما.

وأوضح حمد آل الشيخ، خلال مشاركته مع برنامج ” في الصورة ” على قناة روتانا خليجية: ” نجحنا في المرحلة الأولى من تطوير المناهج، وهي تغييرها لتعزيز الشخصية الوطنية”؛ مضيفًا: ” كلام منظري التعليم غير واقعي، لا نحتاج إلى أكثر من عامين لتطوير المناهج وتحقيق نتائج حقيقية في مستوى الطلاب ” .

وقال وزير التعليم: ” نتائجنا في الاختبارات التعليمية الدولية تقول إن مستوى تحصيل الطلاب أقل بثلاث سنوات من مرحلتهم الدراسية وما تم تعليمه لهم! وننتظر نتائج الاختبارات القادمة لندلل على ما تم من تطور في هذا الجانب “.

وكشف الوزير ملامح الخطة الجديدة لتطوير التعليم الثانوي: ” سوف يتم تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق ميولهم وإمكاناتهم، وتوجييهم إلى مجموعة مسارات جديدة: تقني وهندسي – شرعي أو حقوقي – مسار أدبي – إدارة الأعمال ” .

‏وأضاف:” لدينا خطأ استراتيجي مستمر وهو أن 100% من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80% منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80% من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية، وهذا عكس متطلبات سوق العمل ” .

#فيديو

المديفر يسأل معالي #وزير_التعليم_في_الصوره: التعليم للتعليم، أم التعليم للعمل، في خطتكم لبناء جيل المستقبل؟ pic.twitter.com/I2smZEo6Q9 — في الصورة (@Fealsora) January 20, 2020

معالي #وزير_التعليم_في_الصوره

نحن المسؤول الاول عن إصلاح التعليم.. هيئة تقويم التعليم هي جهة تقويم لمخرجات التعليم فقط، أما سياسات التعليم وإصلاحه وتطويره فهي مسؤوليات الوزارة. pic.twitter.com/YFJJLcYIFT — في الصورة (@Fealsora) January 20, 2020