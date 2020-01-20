السعوديون يتصدرون المراكز الأولى بجائزة الابتكار في السلامة المرورية

سعيد العجل(صدى):

تصدر السعوديون المراكز الأولى للفائزين بجائزة الإبتكار في السلامة المرورية بعد أن استقبلت اللجنة المنظمة 4670 مشاركة من مختلف الدول الخليجية والعربية ، وجاءت الابتكارات في أربعة فروع متعلقة في مجالات (الضبط المروري – الهندسة – التوعية والتعليم – الإستجابة والطوارىء ) .

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية ” سلامة ” بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام الدكتور عبدالحميد المعجل ، أن الفائزين من الأفراد والمجموعات تميزت ابتكاراتهم بالتنوع والجودة وتأثيرها الإيجابي بالسلامة المرورية ، مضيفا أنها جاءت متواكبة مع أهداف الجائزة في تشجيع الإبتكار والإختراع وتبني المبادرات النوعية وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي .

وكشف المعجل عن فوز أربع ابتكارات بمبلغ 10 آلاف دولار لكل منهم حيث فازت بيادر العيسى في محور الضبط المروري وفاز محمد سليم في محور الهندسة ، فيما فازت نورة العفالق وسامية البواردي في محور التعليم والتوعية وفوز فريق مشروع إتاحة في محور الاستجابة للطوارىء ، مبينا فوز أربع مشاركين بمبلغ 1500 دولار لكل منهم لمشاركاتهم المتميزة وهم آلاء عماد في الضبط المروري ، و منعم مسار وسعود العيدان ووليد الكودري في محور الهندسة. وقد فاز ايضا من محور التعليم والتوعية عز الدين الهلال ورشيد عدي.

وأكد المعجل أن لجنة التحكيم بذلت جهودا كبيرة في اختيار الفائزين بدقة وجودة عالية بعد تطبيق المعايير والاشتراطات على مشاركاتهم حيث تضم اللجنة التحكيمية نخبة من المختصين بمجال السلامة المرورية ، مشيرا إلى أنه سيتم تبني تحويل الابتكارات والاختراعات المميزة القابلة للتطبيق الى مشاريع استثمارية من خلال القطاعين العام والخاص .

وأكد المعجل أن الجائزة تهدف إلى نشر الوعي المروري من خلال إيجاد حلول غير تقليدية تسهم في حل مشاكل أزمات السلامة المرورية مبنية على الإبداع والدراسات العلمية ، مع تحفيز وتشجيع شرائح المجتمع ومؤسساته على المساهمة في تعزيز السلامة المرورية ، مبينا سعيهم لإبراز الابتكارات والاختراعات في هذا المجال أمام المهتمين المختصين ، والتعريف بالأفراد والجهات المهتمة بالسلامة المرورية وإبراز دورهم الحيوي.