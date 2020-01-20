مدرب يوفنتوس يشيد برونالدو: يحل 100 مشكلة

نواف السالم(صدى):

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادي يوفنتوس الإيطالي لفوز جديد، أمس الأحد، ما جعل المدرب ماوريسيو ساري يشعر بالاقتناع بأن رونالدو يساعده في حل المشكلات أكثر من تلك التي يخلقها.

وقال ماوريسيو ساري: ” أحيانا يتسبب رونالدو في مشكلة بسيطة تتعلق بتنظيم اللعب لأنكم تعرفون أنه بطل داخل الفريق ويجب تصميم خطة حوله، لكنه في نفس الوقت يحل 100 مشكلة.. يجب أن يكون واضحا أن‭ ‬كل شيء يدور حوله ” .

وأضاف مدرب يوفنتوس: ” نجح في التعافي من الآلام وأصبح يتدرب بشكل منتظم ويمر بحالة بدنية رائعة.. أعتقد أن الأمر متعلق بالحالة البدنية والذهنية. وتسجيل الأهداف بشكل متكرر يعني أنه يثق في نفسه وهو في أفضل حالاته الآن. إنه وحش يتغذى على الأهداف ” .

ونجح رونالدو في التخلص من مشاكل الركبة التي أزعجته في وقت مبكر بالموسم ونجح في تحقيق رقم مميز، أمس، بالتسجيل للمباراة السابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حين هز الشباك مرتين في الفوز 2/1 على بارما.