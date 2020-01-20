علي القحطاني(صدى):

كشف مركز قياس، اليوم الاثنين، عن تعديل مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية بعد التعديل الذي طرأ على جدول التقويم الدراسي، وذلك إشارة إلى قرار تقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.

وأوضح المركز، أنه أُعيدت جدولة مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية، وسيُفتح التسجيل في الاختبار يوم غدٍ الثلاثاء 21 / 1 / 2020م بعد تعديل مواعيد الفترة إلى المواعيد الجديدة؛ بينما من لديه تسجيل سابق في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية سوف يُعدل الموعد آليًّا إلى الموعد الجديد

وقال أنه في حال عدم رغبة المسجل مسبقًا في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة؛فيما في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب في الموقع الإلكتروني، فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي في المرحلة الدراسية الحالية ” الثالث الثانوي ” ، لذا يجب عند دخول ملفك تحديث المعلومات، ليظهر لك الاختبار.