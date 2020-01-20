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انطلاق بادرة مواهب الخرج تحت اشراف اتحاد كرة القدم السعودي

انطلاق بادرة مواهب الخرج تحت اشراف اتحاد كرة القدم السعودي
خالد يحيي(صدى):

عقد الاجتماع الأول لمشروع اكتشاف المواهب بمحافظة الخرج تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم و الذي انطلق مغرب اليوم الاثنين بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة ، بحضور نخبة من المدربين المهتمين بفئة البراعم بالمحافظة.

يهدف المشروع لاكتشاف المواهب الغير مدرجه في الأندية، من مواليد ” ٢٠٠٥ -٢٠١٠ ” على أن تعرض في ملف كامل لمدير المنتخب الفني لفئة البراعم خلال الفترة من ٢٧ و حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٠ على ملعب كلية التقنية بالخرج .

و في نهاية الاجتماع دعت اللجنة المشرفة ، مواهب المحافظة الغير مدرجه بالأندية و أولياء الأمور للحضور و زيارة المهرجان خلال الفترة المعلنة .


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