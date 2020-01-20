الأميرة أضواء بنت فهد تفتتح أركان ذوي الاعاقه بمهرجان عبق الماضي

ريم عبدالعزيز(صدى):

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود اليوم، فعاليات عبق الماضي .

ولدى وصول سموها مقر الحفل، قامت بإفتتاح المعرض المصاحب للمهرجان، حيث قامت بقص الشريط إيذانًا بإفتتاحه، ثم تجولت سموها في أركان المعرض الذي يشارك به العديد من ذوي الإعاقة، كما أطلعت سموها على محتويات المعرض المخصص لذوي الإعاقة الذي تضمن العديد من المهن والحرفيات .

. بعد ذلك، شرفت سموها الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة حيث القى من ذوي الاعاقه كلمه بالنيابه عنهم ألقاها الأستاذ فهد الشهري رحب فيها بسمو الأميرة والحضور، معربًا عن شكره لسموها على رعايتها للحفل ودعمها لجميع البرامج التي تهتم هذه الفئة الغالية على الجميع. تلها كلمه ألقاها من ذوي الاعاقه الأستاذ مضحي القريني حيث شكر سموها على تهيئة المكان لذوي الاعاقه الحركية وبين أن هذا المهرجان ملائم للاشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة مشيرًا إلى أن المهرجان يأتي بمشاركة جميع أفراد المجتمع و تحدثت من ذوي الإعاقه الخياله الأستاذة تهاني الحربي وعن تجربتها ونجاحها في حياتها وتخطيها لاعاقتها متضمنة زيادة الوعي العام لفهم معنى الإعاقة

وقالت سمو الأميرة انها سعيدة اليوم لافتتاح الاركان الخاصه بذوي الاعاقه في مهرجان عبق الماضي منوهاً بما تشهده المنطقة من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات التي جاءت بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي العهد الأمين محمد بن سلمان على المضي قدماً بعون الله وتوفيقه لتحقق الكثير من المشاريع النوعية والتنموية ذات الجودة العالية التي تسهم في بناء الإنسان والمجتمع.

في جانب اخر تحدث رجل الأعمال الأستاذ عبدالله النخيفي حيث رحب فيها بسمو الأميرة معرباً عن شكره لسموها على رعايتها أفتتاح فعاليات الاركان الخاصه بذوي الاعاقه.

منوهًا بما أولته الحكومة الرشيدة أعزها الله من اهتمام ورعاية بهذه الفئة.