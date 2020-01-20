4 وظائف شاغرة للجنسين في شركة مراكز الاتصال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مراكز الاتصال من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 4 وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي موارد بشرية)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ومن بين الشروط، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ فيما صف التدريب:- تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/20م وينتهي بتاريخ 2020/02/20م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنــــــا.