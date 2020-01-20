بالصور سوبارو تكشف عن مميزات الجيل الثاني من Levorg الكومبي

طوكيو(صدى):

كشفت شركة سوبارو، اليوم الاثنين، عن الجيل الثاني من أيقونتها الكومبي Levorg، التي تنتمي للفئة المتوسطة.

وقالت الشركة اليابانية أن الكومبي الجديدة حصلت على خدمات محرك بوكسر- تربو جديد سعة 1.8 لتر.

وعملت الشركة اليابانية أيضا على تطوير مجموعة من الأنظمة الإلكترونية المساعدة؛ حيث تستند تقنية “Eye-Sight” الآن على كاميرا استريو لتغطية زاوية رؤية أكبر، مع مستشعرات رادار مدمجة في أركان المصدم.

وتتميز سيارة الجيل الجديد من خلال المقدمة الشرسة، التي ترسم ملامحها الخطوط الجديدة على شبكة المبرد والكشافات والمئزر الجديد وغطاء حيز المحرك ومبيت العجلات والمصابيح الخلفية.

ولم تفصح سوبارو عن معدلات أداء أو قيم استهلاك أو موعد طرح أو أسعار سيارتها الكومبي Levorg الجديدة.