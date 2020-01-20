الرياض(صدى):

كشف وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ‏أن هناك 54% زيادة في تراخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة خلال عام واحد 2019 مقارنة مع العام الذي يسبقه 2018.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تم دخول 1130 شركة جديدة؛ فيما تصدرت 6 دول قائمة الاستثمارات وهي الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين، بريطانيا، فرنسا، جمهورية مصر العربية.

وتصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيًا مع رؤية 2030، إذ تم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.