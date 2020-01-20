مهند عسيري خارج صفوف الأهلي لـ4 أشهر

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن خضوع لاعبه مهند عسيري لعملية جراحية في الركبة غدًا الثلاثاء في إمارة دبي الإماراتية.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : إن عسيري سيخضع لعملية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف على يد الجراح الفرنسي فيليب لاندرو؛ فيما من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة 4 أشهر، قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات.

ومن الجدير بالذكر، أنه يعاني اللاعب من خشونة في الركبة اليمنى تسببت في آلام شديدة له خلال الفترة الماضية، ليتفق مع إدارة النادي على الخضوع لعملية جراحية.