بالفيديو.. المساحة الجيولوجيه ترد على شكوى موظف بالفصل التعسفي: سلوكه سيء
رد طارق أبا الخيل متحدث هيئة المساحة الجيولوجيه، اليوم الاثنين، على شكوى عبدالعزيز هوساوي بالفصل التعسفي.
وكان الموظف قد قال في برنامج ” ياهلا ” : ” هيئة المساحة الجيولوجية دمرتني، وفصلتني تعسفيا لأنني كشفت عن “الفساد” في إدارتي”.
في حين رد أبا الخيل على الشكوى قائلًا : لا صحة لكل ما ذكره، وفصله تم بسبب عدم كفاءته، وسلوكه السيء مع زملائه ومرؤوسيه.
وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة قائلًا : “في عام التجربة قدم 9 شكاوى على زملائه، وبرر غيابه 9 مرات بمراجعة الشرطة”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53697 ] نشر منذ 3 ساعات
الله أعلم😐
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 3 ساعات
الوضع واضح ياعبدالعزيز انك لما حاولت تكشف شيء خافي الكل اتحد ضدك. لكن الله يرزقك من واسع فضله.
وش نوحهم البشر صاروا يقطعون ارزاق خلق الله. يا اخي الوضع هذا ما ينسكت عنه بصراحة اذا الواحد شاف فساد ويبي يبلغ عنه يخاف ويهون لانه يخاف ينقطع رزقه ورزق عياله.
وبعدين شلون تجربة 9 شهور. وش هالعمل اللي يبي له 9 شهور تجربة. اعوذ بالله اكيد بيكون الموظف تحت ضغط نفسي.
الله المستعان. كنا نشكي من الاجانب صارت الناس تخاف من ولد البلد.