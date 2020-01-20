بالفيديو.. المساحة الجيولوجيه ترد على شكوى موظف بالفصل التعسفي: سلوكه سيء

عادل الحربي(صدى):

رد طارق أبا الخيل متحدث هيئة المساحة الجيولوجيه، اليوم الاثنين، على شكوى عبدالعزيز هوساوي بالفصل التعسفي.

وكان الموظف قد قال في برنامج ” ياهلا ” : ” هيئة المساحة الجيولوجية دمرتني، وفصلتني تعسفيا لأنني كشفت عن “الفساد” في إدارتي”.

في حين رد أبا الخيل على الشكوى قائلًا : لا صحة لكل ما ذكره، وفصله تم بسبب عدم كفاءته، وسلوكه السيء مع زملائه ومرؤوسيه.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة قائلًا : “في عام التجربة قدم 9 شكاوى على زملائه، وبرر غيابه 9 مرات بمراجعة الشرطة”.