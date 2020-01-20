أندية إيران تنسحب من دوري أبطال آسيا رسميًا
أعلنت أندية إيران، اليوم الاثنين، الانسحاب رسمياً من دوري أبطال آسيا؛ بعد صدور قرار الاتحاد الآسيوي بإلزامها باللعب على أراضٍ محايدة.
وكان قد صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأحد، على قرار لجنة المسابقات بعدم لعب أي مباراة دولية تندرج تحت مسابقاته على الملاعب الإيرانية حتى إشعار آخر.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت سابق، حظر إقامة المباريات الدولية على الملاعب الإيرانية ونقل جميع المباريات الخاصة بالأندية والمنتخبات الإيرانية إلى ملاعب محايدة، بعد قرار منع تحليق الطيران فوق الأجواء الإيرانية عقب حادثة الطائرة الأوكرانية.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 3 ساعات
كل العرب والسعودية خاصة تبي يكون للشعب الايراني مكانة ولكن يأبى النظام الفاشي القاتل الارهابي بقيادة خامنئي الا ان يحط من قيمة شعب ايران المغلوب على امره.
الحل بان يقتلع هذا النظام الفاسد القاتل الارهابي خامنئي واذنابه من حكم ايران وبعد ذلك ستكون ايران افضل ولها علاقات مع دول الجوار.
السعودية دائما كانت صبورة وتحملت تصرفات الارعن خميني الله لا يرحمه ومن بعده القذر خامنئي الله ينتقم منه. لكن السعودية اذا ضربت فانها توجع وعلى الباغي تدور الدوائر.
🇸🇦💪