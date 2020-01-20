أندية إيران تنسحب من دوري أبطال آسيا رسميًا

وكالات(صدى):

أعلنت أندية ‎إيران، اليوم الاثنين، الانسحاب رسمياً من ‎دوري أبطال آسيا؛ بعد صدور قرار الاتحاد الآسيوي بإلزامها باللعب على أراضٍ محايدة.

وكان قد صادق ‏المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأحد، على قرار لجنة المسابقات بعدم لعب أي مباراة دولية تندرج تحت مسابقاته على الملاعب الإيرانية حتى إشعار آخر.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت سابق، حظر إقامة المباريات الدولية على الملاعب الإيرانية ونقل جميع المباريات الخاصة بالأندية والمنتخبات الإيرانية إلى ملاعب محايدة، بعد قرار منع تحليق الطيران فوق الأجواء الإيرانية عقب حادثة الطائرة الأوكرانية.