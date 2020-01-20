5 آلاف مواطنة تلتحق بمدرسة تعليم القيادة بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

تخطى ‏عدد المتقدمات للالتحاق بمدرسة ” سيسد ” لتعليم قيادة السيارة في محافظة الطائف خمسة آلاف، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت فقط.

وفي السياق نفسه، سيتم تقديم برنامجاً مدته 30 ساعة تدريبية لمن لا تحمل أي نوع من رخص القيادة، إضافة إلى الاختبار النظري والعملي؛ فيما تعد مدرسة سيسد لتعليم القيادة أول مدرسة مرخص لها من الإدارة العامة للمرور لتدريب النساء على قيادة السيارات في محافظة الطائف.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي، أن الجامعة دشنت أول من أمس الجمعة الموقع الإلكتروني للتسجيل في مدرسة سيسد لتعليم القيادة، والذي شهد إقبالاً كبيراً على التسجيل من الراغبات في تعلم قيادة المركبات، وكذلك أطلقت أيضاً حسابات للتواصل الاجتماعي للتعريف بخدمات المدرسة.