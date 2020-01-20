رجل يتهم زوجته بسرقة «غسالة»

أبو ظبي(صدى):

يقاضي رجل في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، زوجته خليجية الجنسية بتهمة سرقة غسالة وأدوات طبخ من منزله عقب اندلاع خلافات بينهما وتركها المنزل والذهاب إلى منزل أسرتها.

وشملت لائحة الاتهام، ارتكاب الزوحة جريمة سرقة تتمثل في سرقة ممتلكات من بيت المجني عليه، عبارة عن غسالة ملابس وبعض الأدوات الطبخ المنزلية؛ حيث أنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة الاتهامات المسندة إليها.

وقالت الزوجة أن الأغراض الموجودة في المنزل تعود لبيت الزوجية وأنها لم تأخذهم من منزل آخر، كما أنها أخذت بعض الأغراض مثل الغسالة من أجل غسل ملابس ابنها الذي أخذته معها لمنزل أسرتها، وأن باقي أدوات الطبخ لا تعود لزوجها وأن والدتها هي من أحضرتها؛ فيما أجلت المحكمة القضية للجلسة المقبلة للنطق في الحكم.