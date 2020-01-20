منظومة S-400 تمنح المملكة قدرة تشغيل 4 صواريخ باليستية مختلفة

عادل الحربي(صدى):

كشفت المجلة الأمريكية ناشيونال إنترست، عن مميزات موافقة المملكة في وقت سابق على شراء نظام صواريخ تريومف المضاد للطائرات من طراز S-400 من روسيا.

وذكرت المجلة في تقرير لها مزايا هذا النظام S300 الذي وصفته بـ أداة فتاكة أكثر مما تعتقد، حيث يمكنه تشغيل صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ كروز والأسلحة الموجهة بدقة والطائرات الاستراتيجية والتكتيكية.

كما يمكنه تشغيل طائرات الإنذار المبكر ويدعم الحرب الإلكترونية، ومن بين الدول التي تمتلك هذا النظام مصر واليونان والصين والهند وأوكرانيا وفنزويلا، لكن S-400 هو مغير اللعبة الحقيقي.

ويغير نظام S400 ي قواعد اللعبة، هو دعم أربعة صواريخ مختلفة، سلسلة طويلة المدى 400 كم، (40N6E)، والمدى الطويل 250 كم (48N6)، و120 كم (9M96e2)، والمدى القصير 40 كم (9m96e)، وبالمقارنة، فإن نظام باتريوت الأمريكي يدعم صاروخ اعتراض واحدًا فقط بمدى 96 كم.

ويتميز النظام بالتحرك بسرعة 15 ماخ أي 5000 متر في الثانية أو 18500 كم / ساعة، ويمكن أن يصطدم بأهداف منخفضة تصل إلى 5 أمتار من الأرض، وهو مصمم لضرب الطائرات والصواريخ المخترقة التي تطير من على متن السفن أو من البر وأيضًا تحييد صواريخ كروز.