بالصور.. الأخضر الأولمبي يواصل استعداده للقاء أوزباكستان

طلال الغامدي(صدى):

واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الاثنين تدريباته ضمن استعداداته للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى “الأخضر” حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب “تاماسات” تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.

ويختتم المنتخب الوطني غدًا الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء الأربعاء.