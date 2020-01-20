عصابة «عربية» من عائلة كبيرة تسرق عملتين ذهبيتين نادرتين

وكالات(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن مطالبة الادعاء العام الألماني بسجن أربعة متهمين في قضية سرقة عملتين ذهبيتين تقدر قيمتهما بملايين اليوروهات من متحف في برلين؛ حيث ينتمي ثلاثة من المتهمين الألمان إلى عائلة عربية كبيرة في برلين.

وطالب الادعاء العام بسجن اثنين من المتهمين لمدة سبعة أعوام، وستة وخمسة أعوام للمتهمين الآخرين، لافتًا إلى أنهم مذنبون بتهمة السطو الجماعي في واقعة شديدة الجسامة. ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع مرافعته في 27 يناير الجاري؛ فيما سيصدر الحكم في 20 فبراير المقبل.

ويُحاكم الأربعة بتهمة سرقة عملتين ذهبيتين عملاقتين حيث قاموا في الـ (27 مارس 2017) باقتحام متحف بوده مقابل منزل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وسط العاصمة برلين؛ بينما يبلغ وزن القطعة التي تمت سرقتها 100 كيلوغرام من الذهب الخالص، تم تقدير قيمتها آنذاك بـ 3.75 مليون يورو، وتحمل على أحد وجهيها صورة لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.