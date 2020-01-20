الهاتف الجوال يتصدر قائمة أكثر مسببات الحوادث المرورية

عادل الحربي(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، السائقين، من استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” :الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة من أكبر مسببات الحوادث المرورية، مهما كانت الفترة قصيرة أو السرعة بسيطة.

وفي وقت سابق شددت المرور على قائد المركبة الحرص على استخدام إشارة الالتفاف، تجنبًا لإرباك حركة قائدي المركبات الأخرى.