الهاتف الجوال يتصدر قائمة أكثر مسببات الحوادث المرورية
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، السائقين، من استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” :الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة من أكبر مسببات الحوادث المرورية، مهما كانت الفترة قصيرة أو السرعة بسيطة.
وفي وقت سابق شددت المرور على قائد المركبة الحرص على استخدام إشارة الالتفاف، تجنبًا لإرباك حركة قائدي المركبات الأخرى.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5697 ] نشر منذ 17 دقيقة
اللهم احفظني ومن يقرأ وجميع المسلمين من شر الحوادث
نصيحه لاتستهين بثانيتين او ثلاث مع الجوال لانها قد تفقدك حياتك او حياة من تحب