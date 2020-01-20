بالفيديو.. «مكافحة المخدرات» تحذر من استنشاق مواد تستخدم في سوائل التنظيف

علي القحطاني(صدى):

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، من المذيبات الطيارة؛ لافتة إلى أنها تهدد حياة الأشخاص لاحتوائها على مواد سامة.

وأوضحت اللجنة، أنها مواد كيميائية سامة وخطيرة جداً مثل (الأثير، الأسيتون، التولوين)، تستعمل في مواد اللصق والدهان وسوائل التنظيف، ويطلق على عملية استنشاقها «التشفيط».

وأشارت إلى أنه يترتب على استنشاقها، الاختناق والصداع الحاد، وتلف في الدماغ والكبد والرئتين، والإصابة بالأمراض النفسية، وتدمير الخلايا العصبية، والإصابة بالكسل والخمول وتدهور صحي عام.