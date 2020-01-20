بالفيديو.. عسكري إيراني يحرق نفسه في طهران احتجاجا على عدم صرف راتبه

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، عسكري إيراني يحرق نفسه في طهران بسبب عدم صرف راتب التقاعدي.

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم على الفيديو قائلًا : “هل يكون هذا العسكري الإيراني بوعزيزي ايران الذي يُسقط نظام الملالي في طهران”.

وفي وقت سابق سخر الشعب الإيراني من خطبة المرشد الأعلى الإيراني ” خامنئي “، حيث تحدث فيها عن قوة النظام الإيراني، في حين يعاني الشعب من الفيضانات.