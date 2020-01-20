بالفيديو.. عسكري إيراني يحرق نفسه في طهران احتجاجا على عدم صرف راتبه
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، عسكري إيراني يحرق نفسه في طهران بسبب عدم صرف راتب التقاعدي.
وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم على الفيديو قائلًا : “هل يكون هذا العسكري الإيراني بوعزيزي ايران الذي يُسقط نظام الملالي في طهران”.
وفي وقت سابق سخر الشعب الإيراني من خطبة المرشد الأعلى الإيراني ” خامنئي “، حيث تحدث فيها عن قوة النظام الإيراني، في حين يعاني الشعب من الفيضانات.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 12 دقيقة
الشعب الإيراني جاع من الحصار والمسؤولين أغنياء..
لذلك لن يتحاوروا مع أمريكا