بالفيديو.. «الحجيلي» يوضح سبب عدم تأثر أوزان بعض الأشخاص بكميات الطعام

أميرة خالد(صدى):

كشف الخبير والمحاضر في مجال التدريب الرياضي، مشاري الحجيلي، اليوم الاثنين، سبب أن هناك أشخاصًا لا تزيد أوزانهم مهما تناولوا أي كميات وأنواع أطعمة.

وقال مشاري الحجيلي، خلال مشاركته مع برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية، أن الجينات تؤثر على نحافة الأشخاص أو زيادة أوزانهم ويكون الأمر وراثيًا؛ فهناك من لا يزيد وزنه مهما تناول من طعام بسبب الجينات، أو العكس.