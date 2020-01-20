بالفيديو.. «الحجيلي» يوضح سبب عدم تأثر أوزان بعض الأشخاص بكميات الطعام
كشف الخبير والمحاضر في مجال التدريب الرياضي، مشاري الحجيلي، اليوم الاثنين، سبب أن هناك أشخاصًا لا تزيد أوزانهم مهما تناولوا أي كميات وأنواع أطعمة.
وقال مشاري الحجيلي، خلال مشاركته مع برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية، أن الجينات تؤثر على نحافة الأشخاص أو زيادة أوزانهم ويكون الأمر وراثيًا؛ فهناك من لا يزيد وزنه مهما تناول من طعام بسبب الجينات، أو العكس.
لماذا هناك أشخاص لا تزيد أوزانهم مهما تناولوا أي كميات وأنواع أطعمة؟.. إليكم الإجابة من الخبير مشاري الحجيلي#برنامج_سيدتي#خليجية@malhijily pic.twitter.com/6s5Dkz4pRC
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2020
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14854 ] نشر منذ 1 ساعة
صح فيه ناس عندهم مدرعات ضد الزيادة😂يهفون ومايبين ماشاء الله